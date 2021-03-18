اخبار الرياضه

الامارات | علي حمد يودع "قضاة الملاعب" بعد استقالته من رئاس لجنة الحكام

0 نشر
منصور السندي - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن علي حمد يودع "قضاة الملاعب" بعد استقالته من رئاس لجنة الحكام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام المستقيل علي حمد، عقد جلسة خاصة مع قضاة الملاعب بمقر الاتحاد في دبي، وقام بوداعهم بعدما قاد اللجنة خلال الفترة الماضية.

وتحدث علي حمد مع الحكام عن أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة التحكيم، مطالبا إياهم بمضاعفة جهودهم. يذكر أن علي حمد أعلن رسميا استقالته من رئاسة لجنة الحكام، في حين قرر مجلس إدارة الاتحاد تعيين نائب رئيس اللجنة سالم الشامسي رئيسا للجنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا