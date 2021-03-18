الامارات | مدربان إسبانيان يقودان منتخبي الأولمبي والشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن مدربان إسبانيان يقودان منتخبي الأولمبي والشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر في دبي اليوم تعاقده مع الإسباني دينيس سيلفا لتدريب منتخب تحت 23 سنة، ومواطنه فرانك أورتيغا (مدرب فريق برشلونة تحت 19 سنة السابق) لتدريب منتخب الشباب. واستعرض كلا المدربين مسيرتهما التدريبية وخططهما لقيادة المنتخبين خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات يوسف السهلاويي إن الفترة المقبلة تشمل 11 مشروعا لتطوير المنتخبات، بدءا بمراكز التطوير وتعليم المدربين ومنتخبات الشباب والإعداد البدني وتدريب حراس المرمى، وتحليل المباريات والتدرييات، والمشاريع الداعمة، والطب الرياضي والتدريب الذهني والبراعم ومدارس كرة القدم وكرة القدم النسائية وكرة القدم الشاطئية والصالات.

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