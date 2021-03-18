الامارات | مصر تفكر في استضافة كأس العالم 2030 بالمشاركة مع بلد عربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفكر في استضافة كأس العالم 2030 بالمشاركة مع بلد عربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هاني أبو ريدة بأن بلاده تفكر في التقدم لاستضافة كأس العالم 2030 بملف مشترك مع المغرب، مشدداً على أن مصر قادرة على تنظيم المونديال بعد نجاحها في تنظيم بطولة أمم أفريقيا في وقت قياسي.

وقال أبو ريدة بحسب موقع "اليوم السابع" المصري: "من الضروري بدء العمل من الآن استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، نحن مؤهلون لاستضافة البطولات الكبرى"، فيما نقل موقع "بطولات" عن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي: "أعتقد أن تنظيم كأس العالم 2030 بملف مشترك مع المغرب، أمر وارد، لم لا؟".

يذكر أن القارة السمراء استضافت بطولة كأس العالم مرة واحدة فقط في جنوب إفريقيا عام 2010، وتوج بلقبها المنتخب الإسباني، فيما فشلت كل المحاولات السابقة لمصر والمغرب بالاستضافة، وكان لافتاً حصول الملف المصري على صفر من الأصوات في ملف اختيار الفائز بتنظيم مونديال 2010.

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