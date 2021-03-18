شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حكام مباريات الأهلي والزمالك في أخر جولتين بدوري ‏أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن حكام مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من رابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وأعلن «كاف» اسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والمريخ السوداني، بالجولة الخامسة في السودان، للحكم الاثيوبي باملاك تيسيما، وسيعاون تيسما، كل من الكيني جيلبيرت تشيريوت، والإثيوبي تيجلي بيلاشيو.

كما يدير مصطفى غربال، حكم نهائي القرن الذي جمع الأهلي بالزمالك في نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية، مباراة الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني بالقاهرة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويعاون الجزائري غربال كل من قران جوراري، وعباس زيرهوني.

ويلعب الأهلي أمام المريخ في الثاني من أبريل المقبل على أن يواجه سيمبا بالقاهرة يوم 9 من الشهر ذاته.

كما عين الاتحاد الإفريقي «كاف»، البوروندي باسيفيك ندابيها لإدارة مباراة مولودية الجزائر والزمالك، في الجزائر بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وطاقماً ليبياً بقيادة معتز إبراهيم، لإدارة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة لدوري الأبطال.