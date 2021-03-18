شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يدرس الإطاحة بماورو إيكاردى لعيون ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت إدارة باريس سان جيرمان خطة لضبط ميزانية النادي، في حالة التعاقد مع النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أن البرغوث قد ينتقل إلى سان جيرمان مجانا.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن سان جيرمان يخطط للتخلص من ماورو إيكاردي، إذا نجح النادي في التعاقد مع ميسي، وأشارت إلى أن صفقة ميسي ستعجل بعودة إيكاردي إلى الدوري الإيطالي، حيث يحظى اللاعب باهتمام ميلان وروما.

وأوضحت أن رحيل إيكاردي سيمنح سان جيرمان أموالا تساهم في تسديد راتب البرغوث، لضبط ميزانية النادي أمام قانون اللعب المالي النظيف.