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4 لاعبين يتنافسون على جائزة الأفضل فى جولة إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا

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وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يتنافسون على جائزة الأفضل فى جولة إياب دور 16 من والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثاني من مباريات الإياب بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع لليويفا، فإن المرشحين لنيل الجائزة هذا الأسبوع، هم كالآتي:

كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي أحرز هدفًا خلال انتصار السماوي على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-0.

نجولو كانتي لاعب وسط ، الذي ساهم في انتصار فريقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0.

لوكا مودريتش نجم ، الذي صنع هدفًا في انتصار فريقه على أتالانتا 3-1.

جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونخ، الذي ساعد الفريق البافاري على هزيمة لاتسيو بنتيجة 2-1.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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