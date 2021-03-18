شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يتنافسون على جائزة الأفضل فى جولة إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثاني من مباريات الإياب بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع لليويفا، فإن المرشحين لنيل الجائزة هذا الأسبوع، هم كالآتي:

كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي أحرز هدفًا خلال انتصار السماوي على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-0.

نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، الذي ساهم في انتصار فريقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0.

لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، الذي صنع هدفًا في انتصار فريقه على أتالانتا 3-1.

جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونخ، الذي ساعد الفريق البافاري على هزيمة لاتسيو بنتيجة 2-1.