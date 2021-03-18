شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي بلا استقرار فني.. 5 مدربين قادوا «الدراويش» هذا الموسم ‏والسادس في الطريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاسماعيلي رحيل مديره الفني البوسني دراجان يوفيتش عقب 45 يوماً بالتمام والكمال من ولايته داخل قلعة الدراويش، حيث أشار الموقع الرسمي للنادي اعتذار البوسني عن إكمال المهمة، ليكون خامس المدربين الراحلين عن النادي منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري 2020- 2021.

وكان البرازيلي ريكادو قد اُقيل من منصبه الفني في الاسماعيلي عقب 3 مباريات فقط من انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري، حيث نًب مديراً فنياً في ديسمبر من العام الماضي وأطاح به مجلس الدراويش بعد البداية المتعثرة للفريق في الدوري.

وأعقب رحيل ريكاردو 3 مراحل انتقالية في الجهاز الفني للإسماعيلي، بيتناوب 3 أجهزة فنية قيادة الدراويش من بين أبناء النادي، الأول قاده محمد وهبة ورحل بعد 8 أيام فقط، ثم أبوطالب العيسوي الذي تولى المسئولية خلال 17 يوماً وأحمد العجوز 10 أيام في منصب الرجل الأول بالجهاز.

وبعد 8 مباريات خاضه البوسني يوفيتش قرر الأخير الاعتذار عن إكمال مشواره مع الإسماعيلي، لتبدأ إدارة النادي في تجهيز البديل والذي سيحمل الرقم 6 من حيث المدربين الذي تناوبوا على تدريب فريق الكرة بالنادي منذ انطلاق الموسم الجاري.

ويزداد موقف الاسماعيلي صعوبة في الدوري هذا الموسم بعد احتلال المركز قبل الأخير بمسابقة الدوري المصري برصيد 11 نقطة ومطاردة شبح الهبوط في واقعة نادرة لأبناء السمسمية أصحاب الباع الكبير في تاريخ الكرة المصرية