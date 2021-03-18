شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: نعمل لمصلحة النادي وليس لى انتماءات أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن جميع أعضاء اللجنة على قلب رجل واحد، والكل يعمل لمصلحة النادي فقط.

وأضاف المستشار هشام إبراهيم، أنه عضو في النادي منذ 24 عاما، منتميا للزمالك، ولو كان له انتماء آخر لكان عضوا في ذلك النادي.

وتمنى المستشار هشام إبراهيم من الجميع مساندة الزمالك، لأن الكيان هو الأهم.