شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: نعمل لمصلحة النادي وليس لى انتماءات أخرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن جميع أعضاء اللجنة على قلب رجل واحد، والكل يعمل لمصلحة النادي فقط.
وأضاف المستشار هشام إبراهيم، أنه عضو في النادي منذ 24 عاما، منتميا للزمالك، ولو كان له انتماء آخر لكان عضوا في ذلك النادي.
وتمنى المستشار هشام إبراهيم من الجميع مساندة الزمالك، لأن الكيان هو الأهم.
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