شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: كنت أتمنى أن يتمتع النادى بالسرية.. وهناك قلة تحاول هدم الكيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه كان يتمنى أن يتمتع النادي بالسرية في أموره، ولكن أخبار النادي مستباحة للجميع.

وتهكم رئيس الزمالك حول ما تردد عن طلبه تولي الإشراف على كرة القدم، موضحا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وهي أخبار مضحكة.

وأوضح رئيس الزمالك، عدم وجود أي أزمة بين أعضاء اللجنة بسبب رحيل المدير الفني البرتغالي.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن هناك قلة تحاول هدم كيان النادي، مطالبهم برفع أيديهم عن الكيان.

وطالب رئيس الزمالك من محبي النادي، الاستمرار في الدعم لأن النادي هو الباقي والأشخاص زائلون.