شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: كنت أتمنى أن يتمتع النادى بالسرية.. وهناك قلة تحاول هدم الكيان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه كان يتمنى أن يتمتع النادي بالسرية في أموره، ولكن أخبار النادي مستباحة للجميع.
وتهكم رئيس الزمالك حول ما تردد عن طلبه تولي الإشراف على كرة القدم، موضحا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وهي أخبار مضحكة.
وأوضح رئيس الزمالك، عدم وجود أي أزمة بين أعضاء اللجنة بسبب رحيل المدير الفني البرتغالي.
وأشار رئيس الزمالك إلى أن هناك قلة تحاول هدم كيان النادي، مطالبهم برفع أيديهم عن الكيان.
وطالب رئيس الزمالك من محبي النادي، الاستمرار في الدعم لأن النادي هو الباقي والأشخاص زائلون.
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