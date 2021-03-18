شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة توتنهام ودينامو زغرب فى الدورى الاوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تشكيلة فريقه الذي يستعد لمواجهة دينامو زغرب الكرواتي، مساء اليوم الخميس على ملعب ماكسيمير ستاديون، في إياب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وحسم توتنهام مباراة الذهاب على ملعبه بهدفين دون رد، وسجل تلك الثنائية هاري كين في الدقيقتين 25 و70.

وفضل مورينيو الإعتماد على مهاجمه هاري كين في التشكيل الأساسي، مع إراحة بعض النجوم الأخرى من ريجيلون وبيل وندومبلي.

وفيما يلي تشكيل توتنهام هوتسبير:

لوريس- أورييه- سانشيز- داير- ديفيز- سيسوكو- وينكس- ديلي- لاميلا- لوكاس- كين.

بينما جاء تشكيل دينامو زغرب كالآتي:

ليفاكوفيتش- ريستوفسكي- لوريتسين- كاثيرين- فرانجيتش- ماجير- جاكيتش- أديمي- إيفانوسيتش- بيتكوفيتش- أورسيتش.