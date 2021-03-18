شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسعى لتجديد التعاقد مع السيد سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، لتجديد التعاقد مع السيد سالم، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، فى الفترة الجارية.

ويرغب النادى السكندرى فى تجديد التعاقد مع «سالم»، الذى ينتهى تعاقده فى نهاية الموسم الجارى، وذلك بناء على طلب حسام حسن، المدير الفنى للفريق، وذلك بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب هذا الموسم.

وينوى «مصيلحى» عقد جلسة مع «سالم»، خلال فترة توقف الدورى الحالية، لحسم ملف تجديد التعاقد معه فى الفترة الجارية. فى سياق آخر، قرر المدير الفنى لزعيم الثغر عودة الرباعى: الحارس عماد السيد وخالد قمر ومحمد عطوة ومحمود رزق، إلى التدريبات الجماعية، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق عقب مباراة البنك الأهلى، التى أُقيمت الاثنين الماضى.