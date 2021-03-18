شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بيراميدز يتوسط لحل أزمة المهدى سليمان وعبدالله بكرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أحمد حسام ميدو، المستشار الفنى لنادى بيراميدز، التدخل لدى إدارة النادى، من أجل رفع الإيقاف عن الثنائى الحارس المهدى سليمان والمدافع عبدالله بكرى، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وعودتهما للمشاركة فى المباريات مع الفريق، والاكتفاء بعقوبة الإيقاف والغرامة المالية التى تم توقيعها على الثنائى بسبب خروجهما عن النص عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر». ومن المقرر أن يعقد ميدو جلسة مع ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، خلال الساعات المقبلة، لحل أزمة المهدى وبكرى، للاستفادة من خدماتهما الفنية وعودتهما للمشاركة فى المباريات.

وكان المهدى سليمان وعبدالله بكرى، تقدما باعتذار على صفحاتهما الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مؤكدين أن ما حدث مجرد سوء تفاهم مع إدارة بيراميدز، ولكن لم يتم رفع الإيقاف عنهما. فى سياق آخر قرر الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى للفريق السماوى، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام، وذلك عقب خوض مباراة نامونجو التنزانى، التى اقيمت الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها 4 إبريل المقبل، فى الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء صاحب المركز الثانى، ويأتى نكانا الزامبى ونامونجو التنزانى فى المركزين الثالث والرابع.