شكرا لقرائتكم خبر عن الغاضبون من البدري.. ردود فعل نجوم الدوري بعد استبعادهم من قائمة منتخب ‏مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عدد من نجوم الكرة المصرية استيائهم من اختيارات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، والقائمة التي لم تشمل أسمائهم لمعسكر مارس، استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

وسخر بعض لاعبي الدوري المصري ممن أظهروا مستويات فنية مميزة في الفترة الأخيرة من قرار استبعادهم من معسكر الفراعنة وعدم استدعائهم.

البداية كانت مع محمد إبراهيم الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة نارية كتب فيها:«والله العظيم أنا مصري»، ساخراً من تجاهل البدري له، حيث قدم صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا أداءً مميزاً في المباريات الأخيرة.

الفنانة لقاء الخميسي، زوجة الحارس المخضرم محمد عبدالمنصف، الذي تعملق هذا الموسم في حراسة عرين وادي دجلة، شنت هجوماً على البدري لعدم اختيار زوجها ضمن قائمة الفراعنة، من خلال منشور عبر فيسبوك مشيرةً إلى أن «أوسا قد ظُلم بشدة واصفة اختيارات قائمة منتخب مصر جاءت بـ»الحب«.

صلاح محسن كان له طريقة أخرى في السخرية من عدم استدعائه لمنتخب مصر، حيث نشر مهاجم الأهلي تغريدة بوجوه ضاحكة وتعليق بعلم مصر مع علامات تعجب عديدة، في إشارة منه إلى اندهاشه من عدم دخوله ضمن قائمة الفراعنة.