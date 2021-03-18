شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: المعارون رحلوا بناء على طلب باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن جميع اللاعبين المعارين والذين رحلوا عن صفوف الفريق كان بناء على طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق بخطاب موقع بخط يده، وبناء عليه وافقت الإدارة على رحيل اللاعبين.

وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة باتشيكو وعبدالحليم على وأشرف قاسم ومدحت عبدالهادي، على جهدهم خلال المرحلة السابقة مع الفريق.

وطالب رئيس الزمالك من جميع أبناء الزمالك مساندة الكيان، مؤكدا أن اللجنة أنهت أزمة العضويات التي كان لها بعض المشاكل مع الشؤون القانونية بالنادي.

كما حرص المستشار عماد عبدالعزيز على توجيه الشكر للأستاذ عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية السابق، على الفترة التي قضاها، كما تمنى التوفيق للأستاذ عمرو الدردير رئيس المنظومة الجديد في مهمته.