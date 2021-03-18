شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يطلب التعاقد مع مهاجم التعاون السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى الفرنسى أبدى استياءه بعد توليه تدريب الفريق لعدم وجود مهاجم سوبر يعوض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل إلى صفوف جالاتا سراى التركى، حيث يبدو أن كارتيرون لم يقتنع بإمكانيات مروان حمدى، مهاجم الفريق الذي انضم من المقاصة، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ومن المنتظر أن يتم عرض أكثر من لاعب على المدير الفنى الفرنسى خلال الفترة المقبلة، ولكنه يرغب في التعاقد مع الكاميرونى لياندر تاوامبا، مهاجم فريق التعاون السعودى، بسبب اقتناعه بإمكانياته الفنية والبدنية حيث كان يدربه في الفريق السعودى خلال الفترة الأخيرة، ويرى أنه الأنسب ليكون بديل مصطفى محمد في هجوم القلعة البيضاء للموسم المقبل.

وكان الزمالك قد خسر أمام الترجى التونسى، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة، بهدف دون رد، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين بفارق نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثانى، ويحتاج إلى الفارس الأبيض إلى الفوز في المباراتين المقبلتين مع هزيمة المولودية أمام الترجى لكى يتأهل إلى الدور التالى.

في سياق آخر، طلب كارتيرون من الجهاز المعاون، وضع برنامج خاص لسرعة تجهيز حازم إمام، خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب المدرب الفرنسى في الاعتماد عليه خلال المباراتين المقبلتين أمام تونجيث السنغالى ومولودية الجزائر، وذلك بعد ظهور أحمد عيد بمستوى باهت في مباراة الترجى.

كما وضع المدرب الفرنسى برنامجا مكثفا لخط هجوم الفريق بسبب الحالة السيئة التي ظهروا عليها أمام فريق الترجى، حيث يريد خلال فترة التوقف في معالجة العقم التهديفى للفريق وذلك بسبب عدم تسجيل الزمالك سوى هدف واحد خلال مباريات بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا حتى الآن.