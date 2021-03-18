شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: اللجنة فكرت في الاستقالة أكثر من مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن اللجنة فكرت جديًا الاستقالة في أكثر من مناسبة.

وأضاف اللواء عماد عبدالعزيز أنهم يعملون في أجواء غير صحية، مضيفًا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في النادي: «للأسف من ينتقد اللجنة هم أبناء النادي، بدلًا من القدوم والحديث معهم أو حتى الاتصال بهم».

وكشف رئيس الزمالك أن علاقة الزمالك مع جميع الأندية علاقة حب وتقدير واحترام، مشيرًا إلى أن الرياضة وسيلة للتقارب والود وليس العكس.