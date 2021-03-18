شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: اللجنة فكرت في الاستقالة أكثر من مرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن اللجنة فكرت جديًا الاستقالة في أكثر من مناسبة.
وأضاف اللواء عماد عبدالعزيز أنهم يعملون في أجواء غير صحية، مضيفًا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في النادي: «للأسف من ينتقد اللجنة هم أبناء النادي، بدلًا من القدوم والحديث معهم أو حتى الاتصال بهم».
وكشف رئيس الزمالك أن علاقة الزمالك مع جميع الأندية علاقة حب وتقدير واحترام، مشيرًا إلى أن الرياضة وسيلة للتقارب والود وليس العكس.
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