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رئيس الزمالك: اللجنة فكرت في الاستقالة أكثر من مرة

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وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: اللجنة فكرت في الاستقالة أكثر من مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن اللجنة فكرت جديًا الاستقالة في أكثر من مناسبة.

وأضاف اللواء عماد عبدالعزيز أنهم يعملون في أجواء غير صحية، مضيفًا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في النادي: «للأسف من ينتقد اللجنة هم أبناء النادي، بدلًا من القدوم والحديث معهم أو حتى الاتصال بهم».

وكشف رئيس الزمالك أن علاقة الزمالك مع جميع الأندية علاقة حب وتقدير واحترام، مشيرًا إلى أن وسيلة للتقارب والود وليس العكس.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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