شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: مستحقات فريق الكرة فى ديسمبر 152 مليون جنيه.. ولم نقبل تبرعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه منذ تعيين اللجنة في ديسمبر وصل إجمالي المستحقات لفريق الكرة 152 مليون جنيه، ولم تقبل اللجنة أي تبرعات مالية «وكله من الزمالك».
وأضاف رئيس الزمالك أن هناك شخص تبرع بخمسة ملايين جنيه ورفضت اللجنة، ووجهت له الشكر على ذلك ثم حاول التبرع بمبلغ 400 ألف جنيه، وجددت اللجنة رفضها وشكرها لأن الزمالك غني بموارده.
وواصل تصريحاته مؤكدا أنه لا يهوى المناصب ووصل إلى منصب مساعد وزير الدفاع معتذرا عن انفعاله بسبب كل مايحدث للزمالك طالبا من الجميع أن يعمل لصالح الزمالك.
وأضاف أنه يتمنى أن يأتي الوقت الذي تقام فيه حفلة للمجلس الذي يرحب بكل احترام وهدوء تام، مؤكدا أنه لا يسعى لرئاسة نادي الزمالك ولا يحب لعبة الانتخابات الموجودة في الأندية، مؤكدا أنه رئيس لجنة مكلفة فقط بإدارة النادي وليس رئيس الزمالك رغم أنه شرف له.
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