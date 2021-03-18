شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: مستحقات فريق الكرة فى ديسمبر 152 مليون جنيه.. ولم نقبل تبرعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه منذ تعيين اللجنة في ديسمبر وصل إجمالي المستحقات لفريق الكرة 152 مليون جنيه، ولم تقبل اللجنة أي تبرعات مالية «وكله من الزمالك».

وأضاف رئيس الزمالك أن هناك شخص تبرع بخمسة ملايين جنيه ورفضت اللجنة، ووجهت له الشكر على ذلك ثم حاول التبرع بمبلغ 400 ألف جنيه، وجددت اللجنة رفضها وشكرها لأن الزمالك غني بموارده.

وواصل تصريحاته مؤكدا أنه لا يهوى المناصب ووصل إلى منصب مساعد وزير الدفاع معتذرا عن انفعاله بسبب كل مايحدث للزمالك طالبا من الجميع أن يعمل لصالح الزمالك.

وأضاف أنه يتمنى أن يأتي الوقت الذي تقام فيه حفلة للمجلس الذي يرحب بكل احترام وهدوء تام، مؤكدا أنه لا يسعى لرئاسة نادي الزمالك ولا يحب لعبة الانتخابات الموجودة في الأندية، مؤكدا أنه رئيس لجنة مكلفة فقط بإدارة النادي وليس رئيس الزمالك رغم أنه شرف له.