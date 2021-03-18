شكرا لقرائتكم خبر عن في عيده ميلاده .. 9 ألقاب وأرقام قياسية تُزين مسيرة حسام البدري ‏التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اليوم الثامن عشر من مارس بعيد ميلاده الـ 61، حيث وُلد بمحافظة السويس في مثل هذا اليوم من عام 1960.

وانطلقت مسيرة البدري في الملاعب وبداية توهجه بمدرسة الكرة بالنادي الأهلي في عام 1977، باختيار من فتحي نصير، وتحت اشراف عمرو أبوالمجد، وتم تصعيده للفريق الأول في الثامنة عشر من عمره.

باكورة مباريات البدري مع الأهلي كانت في مواجهة الأوليمبي السكندري موسم 1987-1979 وانتصر الفريق الأحمر وقتها بثلاثية.

وشغل البدري مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، كذلك لاعب الوسط المدافع في بعض الأحيان، وتميز بالرجولة والأداء الحماسي، حتى أطلق عليه مدرب المنتخب المغربي عقب لقاء نظيره المصري، مطلع الثمانيات لقب «الجزار» بسبب قوته المفرطة وأدائه الرجولي.

وخلال 124 مباراة للبدر ي بقميص الأهلي حقق 10 ألقاب بواقع 4 دوري و3 كأس و3 ألقاب أفريقية، واعتزل وهو في السابعة والعشرين من عمره بسبب لعنة الاصابة.

ومع دخوله مجال التدريب، سطع إسم البدري مجدداً في الكرة المصرية، حيث بدأ رحلته التدريبة بقطاع الناشئين في النادي الأهلي، كذلك شغل أدوار بارزة مع الفريق الأول والقيام بمهمة مدير الكرة، كذلك المدرب العام، قبل أن تُسند له مسئولية الرجل الأول في جهاز الفني في موسم 2009-2010، لتبدأ قصة توهج البدري في منصب المدير الفني.

9 ألقاب تُزين المسيرة التدريبة بواقع 3 تتويجات بالدوري ولقبين للسوبر واّخر بكأس مصر، ولقب لدوري أبطال أفريقيا ولقب بكأس السوبر مع الأهلي، فضلاً عن لقب الدوري السوداني مع المريخ في موسم 2011.

البدري يمتلك سجلاً من الأرقام القياسية في مشواره التدريبي، أغلبه كان في موسم 2017-2018، فلازال الأهلي هو صاحب أعلى معدل من الأهداف المسجلة في الدوري خلال موسم واحد خلاله، بـ 75 هدفاً.

كما حقق الأهلي في ولاية البدري في الموسم ذاته أكبر معدل من الانتصارات عبر تاريخه خلال موسم واحد بالمسابقة بالرقم 28 وهو الذي تم معادلته في الموسم الماضي، كذلك تحقيق 88 نقطة في الموسم نفسه كأكبر عدد من النقاط لفريق عبر تاريخ المسابقة قبل أن ينجح المارد الأحمر في كسر رقمه القياسي في الموسم المنصرم بـ89 نقطة.

حسام البدري هو المدير الفني الوطني الثاني الذي قاد الأهلي للتتويج بالدوري بلا هزيمة في موسم 2016-2017، عقب انجاز الجنرال محمود الجوهري في موسم 1985-1986.

وعادل حسام البدري انجاز الألماني تسوبيل بتحقيق الانتصار في قمة الدوري خلال 3 مباريات متتالية، علماً بأن الألماني قاد الأحمر في انتصار من الثلاثة بانسحاب الزمالك وليس بانتصار فعلي.

وكان البدري قاب قوسين أو أدنى من معادلة رقم الأهلي التاريخي في موسم 2004-2005، من حيث الانتصارات المتتالية بعد 16 انتصاراً قاد الفريق لهم في الدوري بموسم 2017-2018.