شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يقود أرسنال أمام أوليمبياكوس في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي أوليمبياكوس اليوناني في إياب دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهد التشكيل مشاركة النجم المصري محمد النني أساسيًا بعدما كان قد سجل هدفًا رائعًا خلال مواجهة الفريقين في الذهاب والتي انتهت بفوز الإنجليز بثلاثية مقابل هدف واحد خارج ملعبه.

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: بيليرين - دافيد لويز - جابريل - تييرني

الوسط: سيبايوس - النني - تشاكا - بيبي - سميث روي

الهجوم: أوباميانج