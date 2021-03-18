انباء سعيدة لنابولي قبل موقعة روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

تلقى نادي نابولي الإيطالي أنباء سعيدة وذلك باستعادة خدمات مهاجمه الشاب قبل اللقاء المرتقب امام روما في الدوري.



وفقد نابولي خدمات هيرفينغ ​لوزانو​لمدة شهر بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ.

وبعد الفوز على ميلان مؤخراً، يركز نابولي على مباراته الكبيرة امام روما في الدوري المحلي.

وشارك المهاجم المكسيكي في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية، ما سيمنحه فرصة للمشاركة في لقاء القمة.

ومن جهة اخرى، غاب لوبوتكا لاعب الفريق عن التمارين بسبب معاناته من التهابات اللوزتين.