ريبيري: أركّز على فيورنتينا في الوقت الحالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

أكّد النجم الفرنسي ​فرانك ريبيري​، أنه يفكر حاليا بمسيرته مع ​فيورنتينا​، في ظل الأخبار التي تربطه بالعودة إلى الدوري الالماني الموسم المقبل.



وقال ريبيري في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "لقد عشت أفضل أوقاتي وأفضل أيامي في الدوري الالماني، لكن في الوقت الحالي أركّز على فيورنتينا، من المبكر الحديث عن مستقبلي".

وشارك ريبيري هذا الموسم في 20 مباراة مسجلا هدفا واحدا فقط وصانعا 5 أهداف، وانضم إلى الفيولا في صيف العام 2019، قادما من بايرن ميونيخ مجانا.