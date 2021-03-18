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مدرب انكلترا يكشف سبب استبعاده لارنولد 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب انكلترا يكشف سبب استبعاده لارنولد  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

نشرت صفحة ​المنتخب الانكليزي​ لكرة القدم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، قائمة ​الاسود الثلاثة​ الرسمية التي افصح عنها المدير الفني ​غاريث ساوثغايت​ وذلك لخوض منافسات المرحلة الاولى من تصفيات اوروبا لبطولة العالم 2022 " ​مونديال قطر​ " امام كل من منتخبات ​البانيا​ و​سان مارينو​ و​بولندا​.

وكان لافتاً استبعاد عدد من نجوم الاسود الثلاثة ابروهم المدافع ترانت الكسندر ​ارنولد​ و​جاك غريليش​ بالاضافة الى ​جايمي فاردي​، وقال ساوثغايت عن استبعاد ارنولد:" لا أعتقد أنه لعب بالمستوى الذي كان عليه خلال السنوات القليلة الماضية، إنه موهبة كبيرة وأنا متأكد من أنه سيلعب دورًا كبيرًا لإنكلترا ولكن في المستقبل".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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