- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب انكلترا يكشف سبب استبعاده لارنولد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021
نشرت صفحة المنتخب الانكليزي لكرة القدم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، قائمة الاسود الثلاثة الرسمية التي افصح عنها المدير الفني غاريث ساوثغايت وذلك لخوض منافسات المرحلة الاولى من تصفيات اوروبا لبطولة العالم 2022 " مونديال قطر " امام كل من منتخبات البانيا وسان مارينو وبولندا.
وكان لافتاً استبعاد عدد من نجوم الاسود الثلاثة ابروهم المدافع ترانت الكسندر ارنولد وجاك غريليش بالاضافة الى جايمي فاردي، وقال ساوثغايت عن استبعاد ارنولد:" لا أعتقد أنه لعب بالمستوى الذي كان عليه خلال السنوات القليلة الماضية، إنه موهبة كبيرة وأنا متأكد من أنه سيلعب دورًا كبيرًا لإنكلترا ولكن في المستقبل".