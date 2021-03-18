الكشف عن خطة لابورتا لتمديد عقد ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

كشفت تقارير صحف، عن ملامح الخطة التي يعدها رئيس نادي برشلونة الجديد خوان ​لابورتا​ من أجل إقناع نجم الفريق ليونيل ​ميسي​ بالبقاء في صفوف الفريق وتمديد عقده.



ميسي حتى الآن لم يحسم قراره بشأن عقده المنتهي مع البلوغرانا بحلول حزيران المقبل، سواء بالاستمرار أو الرحيل لوجهة جديدة.

ويأمل لابورتا في إقناع النجم الارجنتيني بتخفيض راتبه حتى يكون الأمر بمثابة رسالة لبقية لاعبي الفريق من أجل الموافقة على تخفيض رواتبهم أيضاً.

ويسعى لابورتا للدخول في محادثات رسمية مع اللاعب ووالده الذي يدير أعماله في أقرب فرصة لأن تجديد عقد اللاعب يأتي على رأس أولوياته.

يذكر ان ميسي كان حاضراً في حفل تنصيب لابورتا رئيساً للنادي على ملعب الكامب نو امس.