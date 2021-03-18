شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليل المتصدر وموناكو الرابع للإفادة من قمة ليون وسان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

يتطلع ليل المتصدر و​موناكو​ الرابع للإفادة من قمة المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم بين ليون الثالث وضيفه ​باريس سان جيرمان​ الثاني المتساويين في النقاط، عندما يستضيف الاول نيم ويحل نادي الامارة ضيفا على سانت اتيان في افتتاح المنافسات.



ويتصدر ليل الطامح للقبه الاول في الدوري المحلي منذ العام 2011 الترتيب العام بفارق ثلاث نقاط عن كل من سان جيرمان وليون (63 مقابل 60)، فيما يبتعد موناكو عن الاخيرين بفارق أربع نقاط.

وتتطلع الاندية الاربعة الاولى للعودة الى سكة الانتصارات بعد أن أهدرت جميعها النقاط في المرحلة السابقة، حيث خرجت ثلاث منها بالتعادل باستثناء سان جيرمان الذي سقط بصورة مفاجئة على ارضه امام نانت.

وكان فريق الامارة الساعي للارتقاء الى المركز الثالث، آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال، تعادل سلبًا على ارضه امام ليل نفسه بعد أن سقط في المرحلة السابقة امام مضيفه ​ستراسبورغ​ بهدف نظيف.

ويأمل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش تحقيق نتيجة ايجابية امام مضيفه سانت اتيان السادس عشر الذي لم يعرف طعم الفوز في آخر مباراتين على ارضه في الدوري (تعادل وخسارة)، علمًا انه عاد من انجيه بالفوز في المرحلة السابقة.

- ليون * سان جيرمان -

بعد أن سقط 1-2 على ارضه في المرحلة السابقة امام نانت صاحب المركز ما قبل الاخير في مباراة شهدت خروج انخيل دي ماريا بعد نبأ سرقة منزل الارجنتيني، عوّض سان جيرمان هذه الخيبة وأقصى الاربعاء ليل من الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا بتفوقه عليه بثلاثية نظيفة على ملعب "بارك دي برانس".

واستعد فريق العاصمة الذي يستضيف ليل في قمة المرحلة 31 في الثالث من نيسان/ابريل المقبل بعد النافذة الدولية، بأفضل طريقة لملاقاة ليون على ملعب "غروباما" في ختام المنافسات الاحد.

وتم تقديم المباراة ضد ليل بسبب ارتباط باريس سان جيرمان بخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا والمقرر في السادس والسابع من نيسان/أبريل المقبل ذهابا.

بفوزه على ليل، وضع النادي الباريسي حدا لسلسلة من ثلاث مباريات تواليا لم يذق خلالها طعم الفوز على ملعبه "بارك دي برانس" في مختلف المسابقات وتحديدا منذ 13 شباط/فبراير الماضي (تعادل وخسارتان، إحداهما امام موناكو في المرحلة 26)، وهي أسوأ سلسلة منذ انتقال ملكية النادي الى شركة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011.

أما ليون، فيأمل العودة الى الانتصارات بعد تعادله في الرمق الأخير مع مضيفه رينس 1-1 في المرحلة السابقة.

وكانت المرة الاولى التي يعجز فيها فريق المدرب رودي غارسيا عن تحقيق فوزين على التوالي منذ أن خرج منتصرا من أربع مراحل متتالية بين 24 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير.

ويسعى ليون للخروج بنتيجة ايجابية ليعزز آماله ببلوغ المسابقة القارية الاسمى الموسم المقبل، بعد أن حل سابعًا في الموسم الماضي الذي توقف في آذار/مارس بسبب الجائحة وفشل في بلوغ المسابقات الاوروبية للمرة الاولى منذ عام 1997، علمًا انه بلغ نصف نهائي دوري الابطال الموسم الفائت قبل ان يسقط امام بايرن ميونيخ الالماني الذي مضى وحقق اللقب.

وتفوح رائحة الثأر من المباراة اذ انتهت المواجهة الاولى بين الفريقين بفوز ليون على سان جيرمان في "بارك دي برانس" بهدف نظيف.

- ليل لتعويض خيبة الكأس -

ويسعى ليل المتصدر لتعويض خيبة الكأس من بوابة ضيفه نيم، حيث سيكون قادرًا على الابتعاد بفارق ست نقاط في الصدارة قبل ساعات من لقاء القمة بين ليون وسان جرمان حيث يأمل ان يخرج الاخيران بتعادل يخدمه.

ويمر فريق المدرب كريستوف غالتييه بفترة متقلبة، حيث رغم عدم تعرضه لخسارة في الدوري في مبارياته الـ11 الاخيرة، وتحديدًا منذ السادس من كانون الثاني/يناير الفائت امام انجيه - كانت الثانية له فقط في الدوري- إلا انه تعادل في ثلاث من آخر خمس مباريات.

واستفاد ليل من إهدار خصومه للنقاط ليحافظ على صدارته ويعزز آماله بلقب رابع في تاريخه واول منذ العام 2011.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي السبت متز مع رين، ونيس مع ​مارسيليا​. أما الاحد فيتواجه ستراسبورغ مع لنس، مونبلييه مع بوردو، بريست مع انجيه، ديجون ورينس ونانت ضد لوريان.