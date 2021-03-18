قائمة الاسود الثلاثة لتصفيات مونديال قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

نشرت صفحة ​المنتخب الانكليزي​ لكرة القدم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، قائمة ​الاسود الثلاثة​ الرسمية التي افصح عنها المدير الفني ​غاريث ساوثغايت​ وذلك لخوض منافسات المرحلة الاولى من تصفيات اوروبا لبطولة العالم 2022 " ​مونديال قطر​ " امام كل من منتخبات البانيا وسان مارينو وبولندا.



واتت القائمة على الشكل التالي: هندرسون، بوب، جونستون، ​ماغواير​، ​شيلويل​، كوادي، ​مينغز​، داير، جايمز، ​ستونز​، ​لوك شو​، تريبير، والكر، بيليتغام، ​فودين​، ​لينغارد​، مونت، فيليبس، رايس، ورد براوس، ​راشفورد​، واتكينز، ​سترلينغ​، كاين، ساكا و​كالفرت لوين​.