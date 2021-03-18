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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة الاسود الثلاثة لتصفيات مونديال قطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021
نشرت صفحة المنتخب الانكليزي لكرة القدم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، قائمة الاسود الثلاثة الرسمية التي افصح عنها المدير الفني غاريث ساوثغايت وذلك لخوض منافسات المرحلة الاولى من تصفيات اوروبا لبطولة العالم 2022 " مونديال قطر " امام كل من منتخبات البانيا وسان مارينو وبولندا.
واتت القائمة على الشكل التالي: هندرسون، بوب، جونستون، ماغواير، شيلويل، كوادي، مينغز، داير، جايمز، ستونز، لوك شو، تريبير، والكر، بيليتغام، فودين، لينغارد، مونت، فيليبس، رايس، ورد براوس، راشفورد، واتكينز، سترلينغ، كاين، ساكا وكالفرت لوين.