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قائمة الاسود الثلاثة لتصفيات مونديال قطر

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة الاسود الثلاثة لتصفيات مونديال قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

نشرت صفحة ​المنتخب الانكليزي​ لكرة القدم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، قائمة ​الاسود الثلاثة​ الرسمية التي افصح عنها المدير الفني ​غاريث ساوثغايت​ وذلك لخوض منافسات المرحلة الاولى من تصفيات اوروبا لبطولة العالم 2022 " ​مونديال قطر​ " امام كل من منتخبات البانيا وسان مارينو وبولندا.

واتت القائمة على الشكل التالي: هندرسون، بوب، جونستون، ​ماغواير​، ​شيلويل​، كوادي، ​مينغز​، داير، جايمز، ​ستونز​، ​لوك شو​، تريبير، والكر، بيليتغام، ​فودين​، ​لينغارد​، مونت، فيليبس، رايس، ورد براوس، ​راشفورد​، واتكينز، ​سترلينغ​، كاين، ساكا و​كالفرت لوين​.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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