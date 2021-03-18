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قائمة فرنسا لتصفيات كأس العالم 2022.. عودة ديمبلي وميندي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

أعلن ديدييه ​ديشان​ مدرب المنتخب الفرنسي عن القائمة المستدعاة لخوض المعسكر الدولي في الأسبوع المقبل من أجل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويخوض منتخب ​فرنسا​ 3 مباريات في التصفيات أمام أوكرانيا (24 اذار )، كازاخستان (28 اذار) والبوسنة والهرسك (31 اذار).

وشهدت القائمة عودة ثنائي وريال مدريد، عثمان ​ديمبلي​ وفيرلاند ميندي، بعد أدائهما المميز في الفترة الماضية.

وضمت قائمة الديوك لتصفيات مونديال قطر 2022 كل من:

حراسة المرمى: أريولا، لوريس، ماينان، مانداندا.

الدفاع: دين، ديبو، لوكاس هيرناندي، كيمبيمبي، لينغليت، ميندي، بافار، فاران، زوما.

الوسط: كانتي، ندومبيلي، بوغبا، رابيو، سيسوكو.

الهجوم: بن يدر، كومان، ديمبلي، جيرو، غريزمان، ليمار، مارسيال، مبابي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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