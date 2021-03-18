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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة فرنسا لتصفيات كأس العالم 2022.. عودة ديمبلي وميندي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021
أعلن ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي عن القائمة المستدعاة لخوض المعسكر الدولي في الأسبوع المقبل من أجل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويخوض منتخب فرنسا 3 مباريات في التصفيات أمام أوكرانيا (24 اذار )، كازاخستان (28 اذار) والبوسنة والهرسك (31 اذار).
وشهدت القائمة عودة ثنائي برشلونة وريال مدريد، عثمان ديمبلي وفيرلاند ميندي، بعد أدائهما المميز في الفترة الماضية.
وضمت قائمة الديوك لتصفيات مونديال قطر 2022 كل من:
حراسة المرمى: أريولا، لوريس، ماينان، مانداندا.
الدفاع: دين، ديبو، لوكاس هيرناندي، كيمبيمبي، لينغليت، ميندي، بافار، فاران، زوما.
الوسط: كانتي، ندومبيلي، بوغبا، رابيو، سيسوكو.
الهجوم: بن يدر، كومان، ديمبلي، جيرو، غريزمان، ليمار، مارسيال، مبابي.