مارسيلو يعود لريال مدريد قبل مواجهة سلتا فيغو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

كشفت صحيفة ماركا الاسبانية أن النجم البرازيلي ​مارسيلو​ سيعود إلى قائمة ​ريال مدريد​ قبل مواجهة سلتا فيغو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ​الدوري الاسباني​.



وأشارت الصحيفة إلى أن مارسيلو تعافى من الاصابة التي ألمت به في الفترة الأخيرة، حيث خاض آخر مباراة في الثامن من شهر فبراير/شباط أمام خيتافي.

وكان ريال مدريد قد حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تخطي أتالانتا الايطالي في الدور الـ16، وينتظر منافسه خلال القرعة يوم الجمعة.