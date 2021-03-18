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مارسيلو يعود لريال مدريد قبل مواجهة سلتا فيغو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

كشفت صحيفة ماركا الاسبانية أن النجم البرازيلي ​مارسيلو​ سيعود إلى قائمة ​​ قبل مواجهة سلتا فيغو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ​الدوري الاسباني​.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارسيلو تعافى من الاصابة التي ألمت به في الفترة الأخيرة، حيث خاض آخر مباراة في الثامن من شهر فبراير/شباط أمام خيتافي.

وكان ريال مدريد قد حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من مسابقة ، بعد تخطي أتالانتا الايطالي في الدور الـ16، وينتظر منافسه خلال القرعة يوم الجمعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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