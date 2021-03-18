نهائي كأس ملك اسبانيا دون جماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

اعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر بيانًا رسميًا حول مصير حضور الجماهير لنهائي بطولة ​كأس الملك​، بين أتلتيك بلباو وريال سوسييداد.



وكان من المُقرر أن تُقام المباراة يوم 3 نيسان المقبل، في ملعب "لا كارتوخا" بإشبيلية، بحضور عدد محدود من الجماهير.

وأكد الاتحاد خلال بيانه، أن الرئيس لويس روبياليس عمل بالتعاون مع وزارة الصحة لتحليل الوضع الصحي ووضع الوباء في إشبيلية لتقييم حضور الجماهير.

وأضاف:" تم الاستقرار أنه لن يكون مجديًا حضور الجماهير المباراة، حتى لو كانوا من سكان المدينة فقط، وتم الاتفاق بين جميع المسؤولين على عدم حضور الجماهير".

يُذكر أن أتلتيك بلباو سيخوض نهائيين لبطولة الكأس، الأول ضد ريال سوسييداد المؤجل من العام الماضي، والعام الحالي ضد برشلونة.