توخيل: كانتي بمثابة لاعب ونصف اللاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

خص مدرب ​تشيلسي​ توماس ​توخيل​ اللاعب نغولو ​كانتي​ بمديح خاص بعد فوز فريقه في دوري أبطال أوروبا على أتلتيكو مدريد.



وقال توخيل: "عندما يكون لديك كانتي في الفريق، فإنك تتفوق على الخصم بنصف لاعب إضافي، لأنه يلعب دورا فريدًا. إنه لمن دواعي سروري أن أدربه، وهي هدية كبيرة بالنسبة لي، مثل مساعد كبير على أرض الملعب".

وأضاف: "يمكنه التحسن فيما يتعلق بالتحكم بالكرة، لكن وجوده أمر رائع. حمل هو وماتيو كوفاسيتش كل الوزن على أكتافهما وقاما بعمل رائع".