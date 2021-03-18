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تريبل ايتش سيغيب عن استعراضات WWE

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تريبل ايتش سيغيب عن استعراضات WWE والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

كشفت تقارير صحافية ان اسطورة تحاد المصارعة الحرة العالمي​ " wwe " واحد ابرز الشخصيات في المنظومة في يومنا هذا سيغيب عن جميع استعراضات الاتحاد في الايام القادمة، والسبب لم يعرف حتى الان ولكن العديد من التقارير أكدت اصابته بفيروس ​​.

وكان ​تريبل ايتش​ قد نشر رسالة مشيداً بايريك بيشوف حيث سيكون في الشخصيات الذي تم اختيارها لتكون ضمن استعراض ​​قاعة المشاهير​​ من فئة 2021 الذي يقام في اسبوع استعراض ​الراسلمينيا​ وهو الابرز في الاتحاد الذي ينتظره ملايين عشاق المصارعة الحرة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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