تريبل ايتش سيغيب عن استعراضات WWE

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

كشفت تقارير صحافية ان اسطورة تحاد المصارعة الحرة العالمي​ " wwe " واحد ابرز الشخصيات في المنظومة في يومنا هذا سيغيب عن جميع استعراضات الاتحاد في الايام القادمة، والسبب لم يعرف حتى الان ولكن العديد من التقارير أكدت اصابته بفيروس ​كورونا​.



وكان ​تريبل ايتش​ قد نشر رسالة مشيداً بايريك بيشوف حيث سيكون في الشخصيات الذي تم اختيارها لتكون ضمن استعراض ​​قاعة المشاهير​​ من فئة 2021 الذي يقام في اسبوع استعراض ​الراسلمينيا​ وهو الابرز في الاتحاد الذي ينتظره ملايين عشاق المصارعة الحرة.