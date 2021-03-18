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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تريبل ايتش سيغيب عن استعراضات WWE والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021
كشفت تقارير صحافية ان اسطورة تحاد المصارعة الحرة العالمي " wwe " واحد ابرز الشخصيات في المنظومة في يومنا هذا سيغيب عن جميع استعراضات الاتحاد في الايام القادمة، والسبب لم يعرف حتى الان ولكن العديد من التقارير أكدت اصابته بفيروس كورونا.
وكان تريبل ايتش قد نشر رسالة مشيداً بايريك بيشوف حيث سيكون في الشخصيات الذي تم اختيارها لتكون ضمن استعراض قاعة المشاهير من فئة 2021 الذي يقام في اسبوع استعراض الراسلمينيا وهو الابرز في الاتحاد الذي ينتظره ملايين عشاق المصارعة الحرة.