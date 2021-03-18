غلطة سراي يحدّد سعر مصطفى محمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

كشفت تقارير صحافية تركية ان نادي ​غلطة سراي​ لا يمانع بيع نجمه المصري ​مصطفى محمد​ خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت التقارير إلى أن ادارة النادي التركي تسعى لحسم مستقبل مصطفى محمد مع الفريق الصيف المقبل بعد المستوى الطيب للغاية الذي ظهر عليه منذ انتقاله في يناير/كانون الأول الماضي، عن طريق التوقيع معه بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار قادما من ​الزمالك​، بعدما أصبح المهاجم الشاب على رادار العديد من الأندية الأوروبية.

وتابعت الصحيفة أن النادي التركي يريد مبلغ 20 مليون يورو مقابل التخلي عن صاحب الـ23 عاما.