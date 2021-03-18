شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل السباق الكبير على كأس المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، يرعى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بعد غدٍ السبت حفل سباق نادي سباقات الخيل السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - لجياد الإنتاج المحلي، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وبهذه المناسبة أعرب المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، عن اعتزاز النادي ومنسوبيه برعاية خادم الحرمين الشريفين لهذه المناسبة الكبيرة التي تأتي امتداداً لما يحظى به النادي وسباقاته وأنشطته من دعم كبير واهتمام بالغ منه، حيث يتشرف النادي برئاسته الفخرية التي تعد عزّاً وفخراً لوسط الفروسية.

وأكّد أن هذا الحرص المتواصل والتشجيع والدعم المستمر من القيادة يبرز مدى الاهتمام الكبير برياضة الفروسية، لما تمثله من قيمة ومكانة في المجتمع، مشيراً إلى الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين لحفل سباق كأس السعودية العالمي أخيراً، الذي يعد نقلة كبيرة في تاريخ سباقات الخيل في المملكة والعالم أجمع، وذلك بما تجده هذه الرياضة العريقة من رعاية واهتمام دائمين، وبفضل متابعة وتوجيه ورؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يولي رياضة الفروسية السعودية بشكل عام وسباقات الخيل بشكل خاص حرصه ودعمه، لتأخذ مكانها اللائق عالمياً. ونوه سمو رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بأهمية حفل السباق على كأس المؤسس، الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه - إضافة إلى كونه يمثل تاج البطولات الكبرى وختام المناسبات والكؤوس التي تحظى بالرعاية الكريمة من القيادة.

ويدخل 18 جواداً محلياً من عمر الثلاث سنوات المنافسة على تاج البطولات السعودية «كأس المؤسس» للفئة الأولى سعودياً، الذي ستقام فعالياته مساء السبت القادم بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية لمسافة 1600 متر وجائزته 3 ملايين ريال.