شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيلا: بني ياس يحتاج للتركيز أمام حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

قال الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس إن فريقه وصيف دوري الخليج العربي مقبل على مباراة مهمة للغاية على ملعبه يوم السبت أمام ضيفه حتا صاحب المركز الأخير في الترتيب في لقاء سيكون فيه الهداف البرازيلي جواو بيدرو مهاجم «السماوي» الغائب الأبرز بداعي الإيقاف بسبب الإنذارات الثلاثة.

وقال إيسيلا قبل المباراة المقامة ضمن المرحلة 22 من المنافسة: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف المقررة من «فيفا» لصالح المنتخبات الوطنية،كما أن بني ياس قادم للمباراة بعد خوض مباريات صعبة كان آخرها أمام النصر والعين لهذا سيكون من الصعوبة تقديم مباراة بنفس القوة.

وتابع: نحتاج إلى أن نلعب بنفس القوة والروح القتالية من أجل الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث أمام حتا.

وثمن مدرب «السماوي» خطوة مجلس إدارة النادي بالعمل على تجديد عقد متوسط الميدان الأرجنتيني غاستون سواريز حتى 2022، معرباً عن سعادته بهذه الخطوة التي تعمل على زيادة استقرار الفريق في الفترة المقبلة، وقال: ليس من السهل المحافظة على جميع اللاعبين ولكن النادي يمتلك فريقاً قوياً نتمنى أن يحافظ عليه.

وشدد المدرب الروماني على فريقه لن يقع في خطأ بالتعامل مع مواجهة حتا وهي مباراة سهلة، مذكراً الجميع لآخر مواجهة بين الفريقين على ملعب الشامخة ضمن مباريات كأس الخليج العربي والتي انتهت نتيجتها بالتعادل 1-1، لافتاً إلى أن الفريق الحتاوي يصنع فرصاً كثيرة في المباريات وإن كان لايسجل، لذا على لاعبي بني ياس التحلي بالتركيز من أجل الفوز بالمباراة.

واعتبر أن الشعور بالضغط على اللاعبين يظل موجوداً سواء كان الفريق يبحث عن الصدارة أو على صعيد عدم ترك الفرصة للمطاردين باللحاق بمركزه الثاني، وقال: تظل كرة القدم جميلة لأنها تصنع الإثارة ويظل المهم فيها أن تنسى الماضي من أجل التركيز في القادم الذي هو الأهم.

وأوضح ايسيلا أن بني ياس في المباريات الأخيرة كان يتأخر في النتيجة قبل العودة من جديد إلى سكة الفوز وهذا ربما لايتكرر مرة أخرى لذا يجب معالجة الأخطاء وعدم تكرارها في المباريات القليلة المتبقية.