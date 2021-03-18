شكرا لقرائتكم خبر عن 240 متهماً بالتحرش في «اليوم الأسود للكرة الجميلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير كليف شيلدون المكون من 710 صفحات عن وجود أكثر من 240 متهماً بالتحرش بصغار اللاعبين في كرة القدم البريطانية للفترة من عام 1970 حتى 2005.

وألقى المحقق المستقل باللائمة على اتحاد الكرة الإنجليزي الذي فشل في حماية الأطفال؛ بل وعلم بوجود اثنين من المتهمين قطعاً ولم يوقفهم عن العمل.

وأشار التقرير الذي وصفه الاتحاد بـ«اليوم الأسود للكرة الجميلة» إلى شحة المساعدة التي تلقاها 692 ضحية من الأندية مقارنة بالأثر النفسي الكبير الذي تركه التحرش في نفوسهم بيد أن البعض منهم تحلى بالشجاعة ليكشف المستور ويلقي بأكبر المتحرشين، باري بينيل، خلف القضبان.

اتهم المحقق المستقل شيلدون اتحاد الكرة بالتراخي مع المدرب السابق والكشاف بينيل الذي أطلق سراحه في 2003 (وعاد للسجن الآن) وقال شيلدون: «كان على الاتحاد اتخاذ خطوات لمنع بينيل من دخول الأندية، السماح له بذلك عرض الأطفال لمخاطر التحرش».

وكشف التقرير عن تراخي إدارة نادي كرو في التحقيق بعد مزاعم تحرش من قبل بينيل وجرادي، مدرب سابق في نادي كرو، وورد في تقرير شيلدون شكوى لاعب من تشيلسي تعرض لتحرش من كشاف سابق يدعى إيدي هيث في 1975 وألقى التقرير باللائمة على نادي أستون فيلا الذي كان يدربه جراهام تيلور حينها بعد مزاعم عن تحرش كشاف يدعى تيد لانجفورد بالأولاد وقال شيلدون: «كان على النادي إبلاغ الشرطة بالتفاصيل بعد إنهاء خدمات الكشاف في يوليو 1989».

وأكد التقرير أنه كان على نادي نيوكاسل التصرف بحزم أكبر بعد شائعات عن تحرش من مدربيه جورج أورموند وبيتر بوروف وأن نادي ساوثمبتون كان على علم بشائعات تحرش مدربه السابق بوب هيجينز بالأطفال والذي سجن 24 عاماً في 2019.

وقال شيلدون إن اتحاد الكرة راجع ملف هيجينز ضمن إصلاحاته الداخلية عام 2003، لكنه سمح له بمواصلة العمل.

وأضاف التقرير: «أطالب اتحاد الكرة بتعيين أحد أعضاء إدارته «بطلاً لحماية الأطفال» وأن عليه إجراء مراجعة شاملة وإصدار تقرير سنوي بهذا الشأن».

وعلقت الصحافة البريطانية على التقرير: «لا يزال الشر يلقي بظلاله على اللعبة من خلال الاتجار باللاعبين الصغار وجشع الوكلاء».