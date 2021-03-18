شكرا لقرائتكم خبر عن دي روسي ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم الدولي الإيطالي السابق الفائز بكأس العالم عام 2006 دانييلي دي روسي إلى الجهاز الفني لمنتخب بلاده إلى جانب المدرب روبرتو مانشيني قبل أربعة أشهر من كأس أوروبا، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الخميس.

وسيشغل دي روسي (37 عاماً) منصب المعاون التقني حتى نهاية كأس أوروبا المؤجلة من العام الماضي إلى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

أمضى لاعب الوسط السابق 18 عاماً مع نادي العاصمة روما قبل أن يعتزل في يناير 2020 بعد فترة قصيرة مع بوكا جونيورز الأرجنتيني.

خاض لاعب الارتكاز 117 مباراة مع «سكوادرا أزورا» بين عامي 2004 و2017 وتوج بلقب كأس العالم عام 2006 في ألمانيا على حساب فرنسا في النهائي وحل وصيفاً في كأس أوروبا 2012 أمام إسبانيا.

وقال دي روسي: أنا فخور لبدء هذه المسيرة الجديدة مع المنتخب الوطني. سأقوم بمهمتي بحماس علماً بأنني لا زلت في البداية وأمامي الكثير لأتعلمه.

وسينضم دي روسي إلى الجهاز الفني نهاية الأسبوع الحالي قبل النافذة الدولية حيث تخوض إيطاليا ثلاث مباريات ضمن تصفيات القارة الأوروبية لمونديال قطر 2022، حيث تلتقي مع أيرلندا الشمالية في 25 الشهر الحالي، بلغاريا بعدها بثلاثة أيام وليتوانيا في 31 منه.

وقال مانشيني الذي يشرف على المنتخب منذ مايو 2018: أنا سعيد بانضمام دانييلي إلى المجموعة. أنا متأكد أنه سيشكل إضافة كبيرة للاعبين.

خاض دي روسي أولى مبارياته الدولية في سبتمبر 2004 أمام النرويج وسجل هدفاً.

اعتزل المنافسات الدولية بعد أن فشلت إيطاليا بطلة العالم أربع مرات في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد خسارتها في الملحق أمام السويد في نوفمبر 2017. خاض غمار ثلاث نسخ من كأس العالم ومثلها في كأس أوروبا هو رابع أكثر اللاعبين تمثيلاً للأزوري بعد الحارس الأسطوري جانلوجي بوفون (176) والمدافعين السابقين فابيو كانافورو (136) وباولو مالديني (126).

يذكر أن قرعة كأس أوروبا المقبلة أوقعت إيطاليا المتوجة بلقب يتيم في البطولة القارية عام 1968 في المجموعة الأولى إلى جانب سويسرا، تركيا وويلز.