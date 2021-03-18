شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: مباراتنا مع كلباء «كلاسيكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قال كايو زاناردي مدرب خورفكان إن مباراة اتحاد كلباء تعتبر مباراة «كلاسيكو» بين الفريقين الجارين، وهي واحدة من خمس مباريات متبقية للفريق في الدوري، لهذا يتطلع إلى تحقيق نتائج جيدة فيها لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، وذكر أن الفريق يدخل المواجهة بمعنويات الفوز المهم على حتا. وأوضح: «لم نحصل على وقت كاف للتحضير، لكننا في أتم الجاهزية للمباراة، واللاعبون لديهم رغبة في الانتصار، نواجه فريقاً جيداً وستكون المباراة صعبة كالعادة، لكن لدينا ثقة في أنفسنا وهدف نسعى إلى تحقيقه ويجب أن نركز جيداً».

ومن جانبه، قال يوسف العامري ظهير خورفكان إنهم يتطلعون لمواصلة النتائج الجيدة ونعمل على الفوز في لقاء كلباء، وذكر أنهم يدركون صعوبة المهمة.