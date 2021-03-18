مباريات يغيب عنها الفرعون المصري مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن اليوم الخميس الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني ، قائمة لاعبى اوليمبي الفراعنة تمهيدا لخوض معسكر مارس الجارى.

وقال غريب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: نخطط لمعسكر مفتوح في مارس، وسنضم وجوها جديدة، ولا نفكر في مباريات ودية مع الأندية.

وتابع : محمد صلاح في القائمة المبدئية للأولمبياد، ونخاطب ليفربول بشأنه بعد القرعة التي ستقام في 21 أبريل المقبل، وإعلان الـ 3 الكبار في الأولمبياد 30 يونيو.

استكمل: الأولوية للمنتخب الأول حتي يونيو المقبل، وبعدها سأحتفظ بالقوام الأساسي للمنتخب، لن نضم ناصر ماهر وَعَبَد الرحمن مجدي وكريم العراقي ومحمد عبد السلام للمعسكر الحالي لأسباب فنية، وبسبب الإصابات.

وتبدأ منافسات كرة القدم في الأولمبياد في الفترة من 22 يوليو وحتى 8 من شهر أغسطس المقبلين.

من المقرر أن يبدأ موسم 2021/2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 7 أغسطس، مما يعني أن صلاح قد يغيب عن ليفربول قبل الموسم خلال مباراة واحدة على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز.