شوقي غريب يضم 32 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي أبرزهم طاهر وأسامة فيصل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب قائمة تضم 32 لاعبا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو المقبل .

ضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

وكان الجهاز الفني عقد اجتماعا صباح اليوم، للاستقرار والاتفاق على القائمة المختارة ومناقشة خطة الفترة المقبلة وترتيبات المعسكر المقبل.

فيما أعلن شوقي غريب أن بداية التجمع سيكون في الثانية عشر ونصف ظهر الأحد المقبل، وتستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة في معسكر مفتوح.

وكشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن أخر ترتيباته للمرحلة المقبلة في إعداد الفراعنة لأولمبياد طوكيو، وقال غريب في تصريحات صحفية: كنا اتفقنا مع بعض الدول من أوربا وأمريكا الجنوبية وأستراليا علي مباريات ودية، لكن ظروف كورونا منعت حدوث ذلك، ويتبقى لنا 3 معسكرات قبل الأولمبياد.

أضاف: نخطط لمعسكر مفتوح في مارس، وسنضم وجوها جديدة، ولا نفكر في مباريات ودية مع الأندية.

وتابع : محمد صلاح في القائمة المبدئية للأولمبياد، ونخاطب ليفربول بشأنه بعد القرعة التي ستقام في 21 أبريل المقبل، وإعلان الـ 3 الكبار في الأولمبياد 30 يونيو.

استكمل: الأولوية للمنتخب الأول حتي يونيو المقبل، وبعدها سأحتفظ بالقوام الأساسي للمنتخب بتاعي، لن نضم ناصر ماهر وَعَبَد الرحمن مجدي وكريم العراقي ومحمد عبد السلام للمعسكر الحالي لأسباب فنية، وبسبب الإصابات.

ويسعى شوقى غريب لتجربة عدد كبير من اللاعبين الذين ظهروا بمستو جيد خلال مشاركاتهم مع أنديتهم في الدوري الممتاز، وذلك قبل أيام قليلة من موعد إرسال القائمة الأولية للفيفا.