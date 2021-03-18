شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حمدتو قاهر المستحيل: سعر مضرب الطاولة 6 آلاف جنيه واللعبة مكلفة. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض إبراهيم حمدتو لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبى، مشواره مع اللعبة، وبداياته بعد التعرض لحادث قطار أدى إلى بتر ذراعيه، وكيف واجه التحدى الذى تعرض له حتى تأهل إلى أولمبياد طوكيو عن قارة أفريقيا، وحصل على جائزة بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضى، و التى يرى اللاعب أنها غيرت مسار حياته، وزادت من إصراره وحماسه فى تحقيق المزيد من البطولات.

وعن تكلفة اللعبة، قال حمدتو إن الطاولة لعبة مكلفة ماديا، خاصة وأن سعر المضرب يصل إلى 6 آلاف جنيه، بخلاف سعر الكرة و الملابس الخاصة باللعبة.

وزار "البطل العالمي" فى صالة تحرير مؤسسة ”الخليج 365” وأقسامها، مُطلعاً على تفاصيل العمل التحريرى، وتجربة أول تليفزيون ديجيتال فى مصر، وتجهيزات الاستوديو ومواقع التصوير والمونتاج، وفرق العمل الفنية من مذيعين ومصورين ومونتيرين ومهندسى صوت، وكان فى استقباله عاطف العربى رئيس القسم الرياضى بالجريدة.

وأشاد حمدتو بسير العمل داخل الصالة التحريرية وتجربة تليفزيون ”الخليج 365”، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم ، فى مختلف الأقسام سواء السياسية أو الرياضية او الفنية او الأقتصادية وغيرها .

وتأهل إبراهيم حمدتو المُلقب بـ"قاهر المستحيل" إلى دورة الالعاب البارالمبية بطوكيو 2021 ، حيث تأهل عن القارة الأفريقية مُنفرداً ، فى ظل تألقه وتحقيقه الكثير من الألقاب والبطولات.



حمدتو فى ندوة الخليج 365



ابراهيم حمدتو



حمدتو قاهر المستحيل



حمدتو لاعب منتخب الطاولة



ابراهيم حمدتو خلال الندوة



لاعب منتخب الطاولة البارالمبى



ابراهيم حمدتو فى جانب من الندوة



ابراهيم حمدتو نجم تنس الطاولة



ابراهيم حمدتو فى الندوة



نجم منتخب الطاولة فى الندوة



حمدتو لاعب الطاولة وقاهر المستحيل



البطل ابراهيم حمدتو



ابراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة