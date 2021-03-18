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إبراهيم حمدتو قاهر المستحيل: سعر مضرب الطاولة 6 آلاف جنيه واللعبة مكلفة. صور

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القاهرة - سامية سيد - استعرض إبراهيم حمدتو لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبى، مشواره مع اللعبة، وبداياته بعد التعرض لحادث قطار أدى إلى بتر ذراعيه، وكيف واجه  التحدى الذى تعرض له حتى تأهل إلى أولمبياد طوكيو عن قارة أفريقيا، وحصل على جائزة بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضى، و التى يرى اللاعب أنها غيرت مسار حياته، وزادت من إصراره وحماسه فى تحقيق المزيد من البطولات.

وعن تكلفة اللعبة، قال حمدتو إن الطاولة لعبة مكلفة ماديا، خاصة وأن سعر المضرب يصل إلى 6 آلاف جنيه، بخلاف سعر الكرة و الملابس الخاصة باللعبة. 

وزار "البطل العالمي" فى صالة تحرير مؤسسة ”الخليج 365” وأقسامها، مُطلعاً على تفاصيل العمل التحريرى، وتجربة أول تليفزيون ديجيتال فى مصر، وتجهيزات الاستوديو ومواقع التصوير والمونتاج، وفرق العمل الفنية من مذيعين ومصورين ومونتيرين ومهندسى صوت، وكان فى استقباله عاطف العربى رئيس القسم الرياضى بالجريدة.

وأشاد حمدتو بسير العمل داخل الصالة التحريرية وتجربة تليفزيون ”الخليج 365”، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم ، فى مختلف الأقسام سواء السياسية أو او الفنية او الأقتصادية وغيرها .

وتأهل إبراهيم حمدتو المُلقب بـ"قاهر المستحيل" إلى دورة الالعاب البارالمبية بطوكيو 2021 ، حيث تأهل عن القارة الأفريقية مُنفرداً ، فى ظل تألقه وتحقيقه الكثير من الألقاب والبطولات.

حمدتو فى ندوة الخليج 365
حمدتو فى ندوة الخليج 365

 

ابراهيم حمدتو
ابراهيم حمدتو

 

حمدتو قاهر المستحيل
حمدتو قاهر المستحيل

 

حمدتو لاعب منتخب الطاولة
حمدتو لاعب منتخب الطاولة

 

ابراهيم حمدتو خلال الندوة
ابراهيم حمدتو خلال الندوة

 

لاعب منتخب الطاولة البارالمبى
لاعب منتخب الطاولة البارالمبى

 

ابراهيم حمدتو فى جانب من الندوة
ابراهيم حمدتو فى جانب من الندوة

 

ابراهيم حمدتو نجم تنس الطاولة
ابراهيم حمدتو نجم تنس الطاولة

 

ابراهيم حمدتو فى الندوة
ابراهيم حمدتو فى الندوة

 

نجم منتخب الطاولة فى الندوة
نجم منتخب الطاولة فى الندوة

 

حمدتو لاعب الطاولة وقاهر المستحيل
حمدتو لاعب الطاولة وقاهر المستحيل

 

البطل ابراهيم حمدتو
البطل ابراهيم حمدتو

 

ابراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة
ابراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة

 

حمدتو مع الزملاء فى قسم الرياضة
حمدتو مع الزملاء فى قسم

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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