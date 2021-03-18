شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ الحضرى ضمن قائمة التصديات الخيالية في تاريخ أمم أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" فيديو لأفضل تصديات حراس المرمى في القارة السمراء خلال مباريات بطولة الأمم الأفريقية.

وجاء على رأسها تصدى عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق أمام بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2017، والتي حصد منتخب الفراعنة المركز الثانى عقب الهزيمة أمام الكاميرون في المباراة النهائية بنتيحة هدفين مقابل هدف.

على صعيد أخر، أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتى تضمنت مفاجأت منها مصطفي فتحي ومحمود جنش وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف و وأسلام عيسي ومحمد فاروق.

وشهدت القائمة تواجد كلا من .. محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد أبو الفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، بدء معسكر الاعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل21 مارس.