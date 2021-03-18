شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم الحمام بثنائية ويحافظ على الصدارة في القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، عن فوز فاركو بهدفين دون رد على الحمام ليحافظ على الصدارة برصيد 36 نقطة وتجمد رصيد الحمام عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر، كما استطاع بلدية المحلة تحويل تأخره بهدف من الرجاء إلى فوز بثنائية ليستمر في المنافسة برصيد 34 نقطة في المركز الثالث للمجموعة وتجمد رصيد الرجاء عند 20نقطة فى المركز التاسع .

وفى إطار مباريات نفس الجولة استطاع حرس الحدود تحقيق فوز مثير على مضيفه الجزيرة المطروحى بهدف مقابل للاشئ فى الثواني الأخيرة من عمر المباراة ليواصل مطاردته لفاركو رافعا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 16 نقطة فى المركز 13 بالمجموعة ، كما واصل المنصورة صحوته وفاز في ديربي الدقهلية على بنى عبيد بهدف دون رد ليبقى فى المركز السابع برصيد 23 نقطة بينما استمر بنى عبيد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط .

فيما قاد مجدي طلبه فريقه دكرنس للفوز الثاني على التوالي على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد ويرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس وأبو قير للأسمدة يستمر فى المركز الرابع برصيد 27 نقطة ، كما حقق سبورتنج مفاجأة محققا الفوز على كفر الشيخ بملعبه بهدف دون رد ليصل للمركز الثامن ب22 نقطة وكفر الشيخ في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة .

واستطاع دمنهور بقيادة ياسر عبد الواحد تحقيق الفوز على مالية كفر الزيات رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادى عشر ويتجمد رصيد مالية كفر الزيات عند 20 نقطة في المركز العاشر، كما تعثر الأوليمبي بتعادل مع بيلا بهدف لكل فريق ليرفع بيلا رصيده إلى 12 نقطة في المركز قبل الأخير بينما رفع الأوليمبي رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الخامس .