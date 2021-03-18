شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد ضم 8 من نجومه للمنتخب: لاعبونا في مهمة وطنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لاعبى الفريق المنضمين إلى قائمة المنتخب المصرى الأول خلال المعسكر المقبل، وقالت: "لاعبونا علي موعد مع مهمة وطنية جديدة ".

وشهدت قائمة الفراعنة، التي أعلنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، تفوقاً للاعبي الأهلي على نظرائهم في الزمالك بتواجد 8 لاعبين من القلعة الحمراء، مقابل 5 من الزمالك، ومثلهم من بيراميدز.

وضم البدري من لاعبي الأهلي كل من: محمد الشناوي، محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشه، محمد شريف.

فيما ضم من الزمالك كل من: محمود عبد الرحيم جنش، أحمد ابوالفتوح، محمود حمدي الونش، طارق حامد، أحمد سيد زيزو.

ومن بيراميدز انضم: عمر جابر، علي جبر، أحمد أيمن منصور ، محمد فاروق، إسلام عيسى.

كما ضم البدري أيضاً كل من محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وعامر عامر حرس مرمى سيراميكا.

فيما انضم من سموحة:مصطفي فتحي، وحسام حسن، ومن سيراميكا أحمد ياسر ريان.

وضمت القائمة :محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر

محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إاسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، بدء معسكر الاعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل21 مارس .