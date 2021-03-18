شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستغل فترة التوقف في تأهيل المصابين قبل مواجهة الإتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على استغلال فترة التوقف الدولي القائمة، في إعداد المصابين للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، وذلك بعدما ضربت الإصابات لاعبي ذئاب الجبل وخاصة خط الدفاع.

ويخوض فادي نجاح ومحمد سالم، وخالد الحسيني وعبد الرحمن فاروق، تدريبات تأهليلية بالنادي تمهيداً لعودته إلى صفوف الفريق في وقت قريب.

وقررت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب بالجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز، لتقام فى السابعة من مساء يوم 5 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية بدلا من الموعد المقرر لها في الثاني من أبريل.