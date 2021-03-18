شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستغل فترة التوقف في تأهيل المصابين قبل مواجهة الإتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على استغلال فترة التوقف الدولي القائمة، في إعداد المصابين للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، وذلك بعدما ضربت الإصابات لاعبي ذئاب الجبل وخاصة خط الدفاع.
ويخوض فادي نجاح ومحمد سالم، وخالد الحسيني وعبد الرحمن فاروق، تدريبات تأهليلية بالنادي تمهيداً لعودته إلى صفوف الفريق في وقت قريب.
وقررت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب بالجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز، لتقام فى السابعة من مساء يوم 5 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية بدلا من الموعد المقرر لها في الثاني من أبريل.
وجدد مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الهزيمة التي تلقاها ذئاب الجبل أمام غزل المحلة في مباارة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام بهدف نظيف، والتي تعد الهزيمة التاسعة للمقاولون خلال الدور الأول.
ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.