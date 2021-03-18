شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إعادة عبد القادر للأهلي بعد انتهاء إعارته لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عودة أحمد عبد القادر "حمدي" لاعب الفريق الأحمر، المعار إلى سموحة بعد نهاية الموسم الحالي، للاستفادة من خدماته في الموسم الجديد، بعد تألق اللاعب اللافت للنظر رفقة الفريق السكندري في الموسم الحالي.

ويقدم أحمد عبد القادر مستويات طيبة مع سموحة في الموسم الحالي ونجح في تسجيل 3 أهداف مع الأمواج الزرقاء في الموسم الحالي، ويجيد اللعب في أكثر من مركز سواء صانع الألعاب أو الجناح.

ويتابع موسيماني ومعاونيه عبد القادر خلال الفترة الحالية من أجل حسم مسألة عودته للأهلي في الصيف القادم، أو استمرار إعارته حال وجود تخمة عددية من لاعبي المارد الأحمر في هذا المركز.

وعاد أحمد عبد القادر للأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحلة احتراف أوروبية في سبارتا براج التشيكي، كونه من أبناء قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.