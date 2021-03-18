شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف سبب عودته للزمالك: أبحث عن البطولات ولا أفكر فى الأموال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، عن سبب عودته لقيادة الفريق فى الفترة الحالية، وأوضح فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى مقر النادى، أنه قرر العودة من جديد لقيادة الزمالك لحصد الألقاب والبطولات مع النادي.

ووجه المدرب الفرنسى الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك لثقته الكاملة فى إمكانياته الفنية بجانب منحه جميع الصلاحيات الفنية ودعمه فى كل القرارات الخاصة لمصلحة الفريق، وقال إنه لم يرحل عن الزمالك فى الولاية الأولى بسبب الأموال، ولكنه رحل لوجود أزمات ومشاكل كثيرة واجهته فى الفترة الماضية ولا يريد التحدث عنها حاليا.

وشدد كارتيرون على أنه لا يفكر فى الأموال، وإذا كان ذلك صحيحا لما رحل عن التعاون السعودى، وأضاف خلال تصريحاته أنه يحب الزمالك وسعيد بالتواجد على رأس القيادة الفنية للفريق، وسعيد بدعم الإدارة وتوفير كل سبل النجاح لتحقيق البطولات والألقاب.

وأوضح كارتيرون أنه لم يكن قادرا على الحديث مع لاعبى الزمالك فى فترة ولايته الأولى، لأنه كان يتم مطالبته بتوجيه رسائل مُعينة للاعبين، مشددا أنه عاد من أجل حصد الزمالك كل البطولات ووضعه فى المركز الأول دائما، والآن الفريق فى الصدارة محليا وسيعمل يوميا مع اللاعبين، للوصول لأفضل مستوى ممكن.

أضاف كارتيرون أنه لم يحضر للمؤتمر الصحفى اليوم للحديث عن المشاكل والسلبيات، موجها الشكر لمجلس الإدارة الحالى لدعمه ومساندته، موضحا أن كافة اللاعبين رحبوا به عقب العودة، واتفقوا على نسيان الماضى، والتفكير فى المرحلة القادمة.

أختتم كارتيرون تصريحاته، مؤكدا أنه عاد للزمالك ليحصد بطولات من جديد، والفريق يحتاج لمجهود وعمل كبير، لكن بعدها سيتحسن المستوى والأداء وسيكون من الصعب هزيمته وهو ما يسعى لحدوثه فى المستقبل القريب.







































