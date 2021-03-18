شكرا لقرائتكم خبر عن هدف" أفشة " فى فيتا كلوب ضمن أفضل أهداف الجولة الرابعة بأبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارات صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف "، هدف محمد مجدى " أفشة " صانع ألعاب فريق الاهلى ضمن أفضل أهداف الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وكان قفشة سجل هدفاً في ثلاثية الأهلي بشباك فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وانتهت بفوز الأهلي 3/0، فيما سجل حمدي الهوني هدف فوز الترجي على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة وانتهى بفوز الفريق التونسي 1/0.