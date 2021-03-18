شكرا لقرائتكم خبر عن هدف" أفشة " فى فيتا كلوب ضمن أفضل أهداف الجولة الرابعة بأبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختارات صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف "، هدف محمد مجدى " أفشة " صانع ألعاب فريق الاهلى ضمن أفضل أهداف الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا .
وكان قفشة سجل هدفاً في ثلاثية الأهلي بشباك فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وانتهت بفوز الأهلي 3/0، فيما سجل حمدي الهوني هدف فوز الترجي على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة وانتهى بفوز الفريق التونسي 1/0.
يعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.