رئيس الزمالك: باتشيكو وافق كتابيًا على كافة الإعارات.. والوزير لم يتدخل لإقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

نفى عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك أن يكون أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد تدخل من أجل إقالة جايمي باتشيكو، موضحًا أن المدرب البرتغالي وافق كتابيًا على كافة الإعارات التي خرجت من الفريق.

وقال عبدالعزيز في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "علاقتنا بوزير الشباب والرياضة جيدة جدا وهو مساند للنادي ولكن سيادته لم يتدخل من قريب او بعيد في اي امور او قرارات تم اتخاذها من اللجنة".

وتابع: "نلجأ له في بعض الأمور مثل الحظر على حساب فرعي بإحدى البنوك لكن الوزير لم يتدخل في قرار رحيل باتشيكو ولا اعلم لماذا تم اقحامه في هذا الأمر".

أما فيما يتعلق باللاعبين المعارين، فقد قال: "أي لاعب ترك الفريق على سبيل الإعارة لدي موافقة كتابية من المدير الفني برحيله"

وأضاف: "أوجه الشكر لباتشيكو وجهازه على المجهود الجبار الذي قدم من جانبهم، ولهم مني كل احترام وتقدير على عملهم وجهدهم".

وواصل: "أطالب أولاد النادي وهم كثيرين بعدم توجيه الانتقادات فأنتم لا تعملون ما الذي يحدث بعضهم يتواصل معي ويستفسر، لكن في النهاية لا نطلب الشكر".