المقاصة لمصراوي: تلقينا اتصالات من مسؤولين بالإسماعيلي للتعاقد مع إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، إنهم تلقوا اتصالات من قِبل مسؤولين وجماهير في الإسماعيلي ليسمحوا بالموافقة على تدريب مدربهم إيهاب جلال للدراويش.

وأضاف سليم، في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء اليوم الخميس:"نريد أن نساعد الإسماعيلي ولكن لن يكون الأمر على حساب فريقنا هذا كل ما في الأمر".

وأشار المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، إلى أن هناك مستحقات متأخرة بينهم والشركة الراعية تصل إلى 6 ملايين جنيه لذا لم يحصل اللاعبين على مستحقاتهم.

وأتم سليم تصريحاته بالتنويه إلى أنهم يلتمسون العذر لراعي فريقهم بخصوص مستحقات اللاعبين فلدى النادي مستحقات متأخرى لدى الشركة الراعية.

وكان علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للنادي الإسماعيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن البونسي دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق، تقدم باعتذار رسمي عن الاستمرار في مهمته مع "الدراويش".