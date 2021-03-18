رئيس الزمالك: لست باحثاً عن الشُهرة.. ووقعنا اتفاقية لبناء الاستاد في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف عماد عبد العزيز الرئيس المؤقت لنادي الزمالك عن استمرار العمل من أجل البدء في بناء استاد يحمل اسم القلعة البيضاء في منطقة السادس من أكتوبر، مع فرع جديد للنادي هُناك.

وفي مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك، قال عماد عبد العزيز :"نجحنا خلال أول 15 يوم عمل في نادي الزمالك في توقيع بروتوكول تعاون مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية، لبناء استاد الزمالك وفرع جديد للنادي".

وأضاف عبد العزيز :"بروتوكول الاستاد والفرع الجديد تم توقيعه في حضور وزير الدولة للانتاج الحربي في فبراير الماضي، ونحتاج 3 سنوات للانتهاء من بناء الاستاد وفرع الزمالك الجديد".

وكشف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك عن تكلفة الاستاد قائلاً :"نحتاج 2 مليار جنيه لبناء الاستاد وكذلك فرع الزمالك بأكتوبر، لكننا لن ندفع أي شيء، توصلنا لاتفاق بعدم تحمل التكاليف، والحصول على أموال إضافية، وسنعمل على البدء في تنفيذ المشروع قريباً".

وعن طموحاته الشخصية قال عماد عبد العزيز :"لست باحثاُ عن شهرة أو مناصب، ولذلك لن أترشح لرئاسة النادي، كل ما أفعله، أفعله من أجل كيان نادي الزمالك فقط، وقعنا البروتوكول في ظروف صعبة، ولن أتحدث عن التفاصيل الآن".

وأنهى عبد العزيز :"لا نعرف حكم الفرد الوحد، نعمل كفريق لخدمة الزمالك، وقمنا بالعديد من الأشياء لدعم النادي من بينها تطبيق إلكتروني لدعم الموارد، واتفاقية مع البنك الأهلي لتسديد اشتراكات العضوية بسهولة عبر الهاتف المحمول".