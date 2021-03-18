رئيس الزمالك: النادي منقسم لجبهات.. رفضنا التبرعات.. و75 يومًا لا تكفي للإصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

صرح عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك أن النادي منقسم لجبهات، قائلًا بأنهم رفضوا الحصول على تبرعات من أشخاص خارج النادي، وأن 75 يومًا لا تكفي لإصلاح مشاكل المجالس السابقة.

وقال عماد عبدالعزيز في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :"الهدف من المؤتمر هو توضيح الأمور بشكل كامل، تم تكليف اللجنة من وزارة الشباب والرياضة بناء على قرار بتشكيل لجنة قضائية لإدارة نادي الزمالك".

وتابع: "فضلنا العمل بدلا من الرد على السوشيال ميديا، جئنا لمهمة محددة ولسنا تابعين لأحد ولا في خصومة مع أي أحد."

وأضاف: "منذ البداية تعاملنا باحترام مع الجميع، ونطالب الجميع بالتعامل بالمثل.. من يهاجمنا لا يعلم كم المشاكل الادراية والمالية بالنادي."

وواصل: "عملنا لمدة 75 يوم وليس من الطبيعي ان نصلح أمور قديمة من المجالس السابقة في هذه المدة.. كنا مطالبين بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين الجدد في انتقالات يناير الاخيرة ولكننا كنا النادي الوحيد الذي تلقى 11 عرضا لشراء 11 لاعب وهذا يهدد استقرار الفريق".

واستطرد: "كان هناك حرص على تجديد عقود العديد من اللاعبين ابرزهم محمود جنش وأوباما وأحمد فتوح وشيكابالا وهناك من حاول تصدير المشاكل والبعض يتهم اللجنة بالعمل تبع أجندات لأشخاص معينة وهذا الكلام لا أساس له من الصحة".

واختتم قائلا: "الزمالك منقسم لأكثر من جبهة ومنذ تولي اللجنة قيادة النادي كانت قيمة إجمالي المستحقات لفريق الكرة 152 مليون جنيه ولم يتبرع أي شخص بأي أموال.. هناك شخص واحد كان يرغب في التبرع بمبلغ 5 مليون جنيه ولكننا رفضنا ذلك وحرصنا على توجيه الشكر له".